Bolsonaro diz que Petrobras tem ‘viés social’ e não tem que dar lucro alto

Por Da Redação Atualizado em 28 out 2021, 21h28 - Publicado em 28 out 2021, 21h26

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira, 28, que a Petrobras tem um “viés social” e que, por isso, não tem que ser uma empresa que dá um lucro muito alto, “como tem dado”. A Petrobras teve lucro de R$ 31,14 bilhões no terceiro trimestre deste ano, segundo balanço divulgado pela empresa. No mesmo período de 2020, a estatal havia registrado prejuízo de R$ 1,5 bilhão.

Em sua tradicional live nas redes sociais, o chefe do Planalto também voltou a criticar a política de preços dos combustíveis adotada pela estatal, e que está buscando uma forma de mudá-la. Desde 2016, a Petrobras adota a chamada Política de Preços de Paridade de Importação (PPI), que vincula o preço do petróleo ao mercado internacional tendo como referência o preço do barril tipo brent, que é calculado em dólar. Portanto, o valor internacional do petróleo e a cotação do dólar influenciam diretamente na composição dos preços da companhia.

“Eu não aumento. A Petrobras é obrigada a aumentar o preço, porque ela tem que seguir a legislação. E nós estamos tentando aqui buscar maneiras de mudar a lei nesse sentido. Porque não é justo você viver num país que paga tudo em real, é um país praticamente autossuficiente em petróleo e tem o preço do seu combustível aqui atrelado ao dólar”, afirmou.

O presidente também avaliou que, por causa do modelo atual de definição dos preços, a Petrobras tem tido lucro “muito alto”. “Tem que ser uma empresa que não dê um lucro muito alto, como tem dado. Porque, além de lucro alto para acionistas, a Petrobras está pagando dívidas bilionárias de assaltos que aconteceram há pouco tempo”.

Bolsonaro ressaltou, no entanto, que o governo não vai romper contratos e voltou a sinalizar uma possível privatização da Petrobras. “Ninguém vai quebrar contrato, ninguém vai inventar nada. Falei pro Paulo Guedes botar a Petrobras no radar de uma possível privatização. Se é uma empresa que exerce o monopólio, ela tem que ter o seu viés social, no bom sentido”.

A Petrobras

Criada em 1953 como empresa estatal responsável por garantir o monopólio da produção petrolífera nacional, a Petrobras se tornou uma sociedade de economia mista em 1997. Desde então, embora o Estado continue sendo o principal acionista, ela deve seguir regras de mercado, assegurando os interesses dos demais acionistas.

Preços

De janeiro a setembro deste ano, os preços de revenda dos combustíveis no país registraram aumentos de 28% no diesel, 32% na gasolina e 27% no GLP (gás de cozinha), segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é uma prévia da inflação oficial do país, fechou o mês de outubro com alta de 1,2%, puxado principalmente pelo custo da energia elétrica e dos combustíveis. No acumulado do ano, a inflação registra alta 8,30% e deve chegar a dois dígitos até dezembro.

Vacinas e Aids

Jair Bolsonaro disse ainda que a “polêmica” sobre a relação entre vacinas e Aids “está desfeita” e explicou que a revista Exame “reconheceu que fez matéria semelhante ano passado sobre a relação dos imunizantes e da doença”. Ele declarou que sua fala sobre o assunto “não foi nenhuma fake news” e responsabilizou a publicação pela associação entre vacinas e HIV. A relação foi feita pelo presidente durante live nas redes sociais em 21 de outubro, mas, na ocasião, não mencionou a revista.

Nesta quinta, o presidente afirmou que apenas fez “uma reprodução de matérias publicadas em revistas científicas”. Por causa da falsa relação entre as vacinas e a doença, o Facebook e o YouTube removeram o vídeo da live de 21 de outubro em que Bolsonaro fala sobre o assunto.

Com Agência Brasil