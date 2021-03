Bolsonaro diz que ‘estão esticando a corda’ e ‘tolhendo liberdade’ do povo

Em discurso a apoiadores aglomerados em frente ao Palácio da Alvorada neste domingo, 21, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que alguns “tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês” e que “se alguém acha que um dia nós abriremos mão da nossa liberdade, está enganado”, mas sem citar diretamente governadores e prefeitos que decretaram medidas restritivas de circulação por causa da pandemia de Covid-19.

Os apoiadores estavam reunidos para felicitar o presidente por seu aniversário de 66 anos, neste domingo. Bolsonaro cortou um bolo e ouviu “Parabéns pra Você” dos seguidores. Ao lado da primeira-dama, Michelle, ficou quase o tempo todo de máscara, a não ser nos minutos em que discursou.

“Pode ter certeza, o nosso exército é o verde-oliva e é vocês também”, afirmou. “Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Podem ter certeza, pode confiar na gente.”

Diante de movimentos que pedem seu impeachment, Bolsonaro afirmou: “Enquanto eu for vivo, enquanto eu for presidente, porque só Deus me tira daqui, eu estarei com vocês”.