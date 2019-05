Bolsonaro decide não ir a manifestação a seu favor

O presidente Jair Bolsonaro decidiu não participar das manifestações marcadas para o próximo domingo, 26, em defesa do governo e orientou seus ministros a também não comparecerem, afirmou nesta terça-feira, 21, o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros.

O presidente inicialmente chegou a considerar comparecer ao ato, que está sendo organizado por apoiadores para se contrapor às manifestações do último dia 15 contra o bloqueio nos recursos para a Educação.

Na segunda-feira 20, o porta-voz havia informado que não estava decidido se o presidente iria ou não. Questionado pela agência Reuters se Bolsonaro havia decidido não participar e dito aos ministros que eles também não deveriam ir, o porta-voz respondeu: “Sim, foi isso mesmo”.

O presidente fez o anúncio e a recomendação aos ministros durante reunião na manhã desta terça, de acordo com o porta-voz. Segundo uma fonte que estava presente ao encontro, que falou sob condição de anonimato, Bolsonaro orientou aos presentes que “como ministros, não deveriam ir”.

Os filhos do presidente, especialmente o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), têm defendido as manifestações. Mas o ato, que surgiu de grupos de apoiadores nas redes sociais, tem causado divergência dentro do próprio partido de Bolsonaro, o PSL.

O presidente da sigla, deputado Luciano Bivar (PE), afirmou que não vê sentido nas manifestações, mesmo achando que qualquer ato popular é “válido”. A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse não ser contra o ato, mas defendeu a posição de que parlamentares não devem participar, enquanto o líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), disse que estará na Avenida Paulista, no domingo, “como cidadão”.

Nas primeiras convocações, o ato tinha como principais alvos o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). O tom belicoso afastou movimentos e dividiu a direita, a ponto de grupos como o MBL e o Vem pra Rua terem avisado que não vão participar.

Os defensores da manifestação têm tentado amainar o tom do protesto, que deve agora focar a defesa do governo e da reforma da Previdência, e centrar fogo no chamado centrão, grupo do Congresso apontado como o vilão que tem impedido o governo de avançar.

