Bolsonaro anuncia nome do MDB para Ministério da Cidadania

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, nesta quarta-feira, 28, o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) como o ministro da nova pasta de Cidadania, que incluirá Esporte, Desenvolvimento Social e Cultura. O deputado é o primeiro emedebista anunciado para o governo.

Ele já foi ministro do Desenvolvimento Social no governo de Michel Temer (MDB) além de ter criado e implantado o Criança Feliz, programa de atenção à primeira infância nas descobertas da neurociência. Criou também o Plano Progredir, para levar capacitação profissional e estimular o empreendedorismo dos beneficiários de programas sociais.

As estruturas que serão absorvidas pelo Ministério da Cidadania (Cultura, Esporte e Desenvolvimento Social) terá um secretário único para cada função, segundo o novo ministro.

Médico com mestrado em neurociência, Terra é filiado ao MDB desde 1968. Além de ministro do Temer, ele foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e prefeito de Santa Rosa.

Em entrevista coletiva, o deputado declarou que a Secretaria das Mulheres, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério do Trabalho não serão fundidos na nova pasta criada para o governo de Bolsonaro. Ainda não há uma decisão definitiva sobre as três pastas.

Terra afirmou que o Ministério da Cidadania terá foco na população mais vulnerável, com programas sociais de geração de emprego e renda. “Vão continuar todos os programas, com a possibilidade da gente ampliar e avançar em algumas áreas. O Criança Feliz também. O Bolsa Família vai ser um programa que vai se estimular muito a questão de geração e emprego e renda, por orientação do presidente”, disse.

O deputado assegurou ainda que o Bolsa Família, que continuará com o mesmo nome “por enquanto”, vai se integrar com outros programas, “até com a área de esportes”. Terra foi responsável pelo programa até abril deste ano, quando pessoas foram retiradas do programa.

“Nós tiramos os que não precisavam. Foram 5 milhões de famílias que saíram do programa em dois anos. E entraram aqueles que precisavam. Pela primeira vez do Bolsa Família, se terminou com a fila. Faz um ano que não tem mais fila”.

Questionado sobre a extinção da Lei Rouanet, que gerou polêmica durante a corrida presidencial, Terra afirmou que ainda está estudando as antigas aplicações. “É uma questão que ainda vamos ter que avaliar, para ver se foi mal usado o recurso ou não”, acrescentou.