Bolsonaro anuncia ministro do Desenvolvimento Regional

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, nesta quarta-feira (28), pela sua conta no Twitter, o nome de Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto para comandar Ministério do Desenvolvimento Regional, que será criado a partir de 2019.

Canuto é o terceiro integrante do governo Michel Temer (MDB) a fazer parte da administração de Bolsonaro. Ele é o atual secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional, que será fundido com a pasta das Cidades para dar origem ao novo ministério.

Funcionário de carreira do Ministério do Planejamento, Canuto é engenheiro de computação pela Universidade Estadual de Campinas e médico pela Universidade Federal do Paraná.