Bolsonaro anuncia Marcos Pontes, o astronauta, para Ciência e Tecnologia

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou nesta quarta-feira que Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço, será indicado para o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia em seu governo.

Comunico que o Tenente-Coronel e Astronauta Marcos Pontes, engenheiro formado no ITA, será indicado para o Ministério da Ciência e Tecnologia. É o quarto Ministro confirmado! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 31, 2018

Tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB), Pontes é, segundo o currículo divulgado em seu site oficial, engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), com mestrado em Engenharia de Sistemas pela universidade americana Naval Postgraduate School.

Sua primeira experiência na política foi em 2014, quando concorreu a deputado federal em São Paulo pelo PSB, mas não foi eleito. Filiado ao PSL de Bolsonaro desde o início do ano, Marcos Pontes chegou a ser cogitado para compor a chapa como candidato a vice-presidente, mas acabou não sendo escolhido para a vaga. No último dia 7, foi eleito segundo suplente do senador eleito Major Olímpio (PSL-SP).