Ato em SP: Bolsonaro faz ‘esquenta’ com possíveis presidenciáveis em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um grupo de aliados bolsonaristas no Palácio dos Bandeirantes para um almoço neste domingo, 25. O encontro ocorre poucas horas antes da manifestação de apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista, marcada para início às 15h.

Na foto publicada pelo líder da oposição do Senado, Rogério Marinho (PL-RN), o ex-presidente aparece ao lado de Tarcísio e dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o senador Marcos Pontes (PL-SP) também estiveram presentes na reunião. Tarcísio e Zema são cotados para disputar o Planalto em 2026, caso o ex-presidente siga inelegível.

A expectativa é que o ato tenha presença massiva de parlamentares, governadores e prefeitos apoiadores de Jair Bolsonaro. Os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Marco Feliciano (PL-SP) estão na Avenida Paulista, além do pastor Silas Malafaia, que é um dos organizadores do evento. Também é esperada a participação dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).