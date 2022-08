Bolsonaro afirma que, se perder, vai respeitar o resultado da eleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 20, que vai respeitar o resultado das eleições presidenciais, mesmo que saia derrotado.

Ele esteve no município de Resende (RJ), onde foi recepcionado por uma motociata. Por mais de uma hora, Bolsonaro ficou parado às margens da Via Dutra, acenando e cumprimentando apoiadores. A motociata teve início às 7h, em Volta Redonda (RJ).

Após os cumprimentos, Bolsonaro divulgou um vídeo no qual se compromete com o resultado das eleições. “Passaram mil motos em apoio, a gente fica muito feliz com essa manifestação espontânea por parte da população. E a gente está nesta empreitada buscando a reeleição, se for o entendimento. Caso contrário, a gente respeita”, disse.

O presidente reafirmou seu compromisso com a democracia. “Mas a nossa democracia, nossa liberdade acima de tudo”, disse.

Políticos ligados a Bolsonaro têm tentado convencê-lo a diminuir declarações em tom belicista, como atacar as urnas eletrônicas e os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.