Bolsonaro acompanha posse de Lacalle Pou no Uruguai

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou neste domingo, 1º, em Montevidéu, no Uruguai, para acompanhar a posse do novo presidente do país, Luis Lacalle Pou. A cerimônia começou as 14h no Palácio Legislativo uruguaio.

Antes do evento oficial, Bolsonaro foi pessoalmente cumprimentar apoiadores e chegou a erguer uma bandeira do Uruguai, conforme registro do próprio presidente em seu Twitter.

– Muchas gracias, hermanos uruguayos! 🇧🇷🤝🇺🇾 pic.twitter.com/whmj2gXJWH — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 1, 2020 Publicidade

Neste domingo, Bolsonaro tem previsto na agenda um jantar com o embaixador do Brasil no país vizinho, Antonio José Ferreira Simões, e, na sequência, volta ao Brasil.

A ida do presidente brasileiro ao Uruguai representa um aceno ao novo governante, eleito pelo Partido Nacional. Lacalle Pou, político de centro-direita, quebrou uma hegemonia de quinze anos de poder da esquerda uruguaia.

Quando o centro-direitista foi eleito, em novembro do ano passado, Bolsonaro ligou para ele confirmando que iria à posse. Em resposta, Lacalle Pou disse que também viria ao Brasil. Em suas redes sociais, o presidente brasileiro escreveu que Brasil e Uruguai “cada vez mais serão grandes parceiros, na promoção da democracia e nas relações comerciais”.

(Com Agência Brasil)