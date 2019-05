O presidente Jair Bolsonaro moderou o tom de suas falas recentes e incluiu os parlamentares no “time” que está empenhado em aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Ao lançar a campanha de comunicação da proposta, no Palácio do Planalto, na tarde desta segunda-feira, 20, Bolsonaro disse “valorizar” o Legislativo e também acenou à imprensa, ponderando que já deu “algumas caneladas” em relação aos meios de comunicação, mas que a mídia é “importante para que a chama da democracia não se apague”.

“Nós valorizamos, sim, o parlamento brasileiro, que vai ser quem vai dar a palavra final nesta questão da Previdência, tão rejeitada ao longo dos últimos anos”, afirmou.

O aceno ao Congresso vem após o presidente ter divulgado, na sexta-feira 17, um texto segundo o qual o país é “ingovernável” sem os “conchavos” políticos com “corporações”, que Bolsonaro se recusa a fazer.

Enquanto o governo vive uma crise na articulação política e sofreu sucessivas derrotas no Legislativo nas últimas semanas, bolsonaristas, com incentivo do presidente, têm convocado uma manifestação em apoio a ele no próximo domingo. Há entre aliados de Bolsonaro o temor de que ataques ao Congresso nos atos prejudiquem ainda mais a governabilidade.

Mais cedo nesta segunda, durante viagem ao Rio de Janeiro, Bolsonaro havia dito que se a Câmara e o Senado possuem uma proposta melhor da Previdência, deveriam colocá-la em votação. No mesmo evento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), o presidente apontou a “classe política” como o grande problema do Brasil, incluindo-se na crítica.

Nesta tarde, no entanto, Jair Bolsonaro disse que o governo pretende buscar a melhora de possíveis equívocos no texto junto ao Parlamento e que espera que a matéria sugerida pelo governo passe pelas duas Casas com o menor número de emendas possível.

Em certo momento, Bolsonaro se dirigiu diretamente aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para fazer um agradecimento e destacar que os dois foram unânimes sobre a necessidade da proposta. Afirmou, ainda, que até mesmo governo de oposição estaduais dizem reservadamente que precisam da reforma da Previdência.

“Durante a campanha todos nós sabíamos que mergulharíamos numa crise bastante séria, que é econômica, ética e moral. Mas essa questão econômica é essencial para todos aqui no Brasil. Nas minhas viagens pelo mundo afora tem uma coisa só que a gente ouve: ‘se aprovarmos reforma da Previdência o Brasil sairá dessa estagnação’. Isso passa por todos vocês, parlamentares, nesse momento. Todos, sem exceção”, declarou.

Bolsonaro também aproveitou o discurso para elogiar o ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem chamou de “o pai da criança”. “O Paulo Guedes, estando à frente dessa equipe, tem dado o norte para conseguirmos essa vitória”, disse o presidente ao falar sobre eventual aprovação do texto no Parlamento.