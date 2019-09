Bolsonaro abre desfile do 7 de Setembro com Silvio Santos e Edir Macedo

Na fala, o presidente disse que a independência nada vale sem liberdade, “essa por tantas e tantas vezes ameaçada por brasileiros que não têm outro propósito senão o poder pelo poder”. Bolsonaro chegou no Rolls Royce presidencial, de 1952, adquirido em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, com a faixa de presidente no peito, e, como na posse, estava acompanhado pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), seu filho, que ficou sentado no banco de trás. No caminho, o carro parou, e um menino, Ivo César Gonzalez, 9, foi colocado dentro do veículo, onde permaneceu ao lado de Bolsonaro até o fim do trajeto.

Ao chegar ao palanque das autoridades, Bolsonaro cumprimentou ministros, o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ele ficou ao lado de primeira-dama Michelle Bolsonaro, que veste vestido amarelo, e de convidados, entre os quais o bispo Edir Macedo e o apresentador Silvio Santos. Os filhos Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal, e Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), senador, também estavam no local.