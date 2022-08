Bolsonaristas brigam pelo uso da imagem do presidente em Santa Catarina

O candidato que tem o apoio oficial do presidente da República, em Santa Catarina, é o senador Jorginho Mello (PL-SC), que ganhou notoriedade por defender Jair Bolsonaro durante a CPI da pandemia. Ele está disputando o governo do estado e, agora, também o título de “bolsonarista de carteirinha” com Gean Loureiro (União Brasil). O ex-prefeito de Florianópolis ficou conhecido nacionalmente por tirar férias em Cancún durante a pandemia. Na guerra política, o partido de Jorginho entrou na justiça para impedir o uso da imagem de Bolsonaro pelo adversário, alegando que o União Brasil tem Soraya Thronicke como candidata à presidência.

Na sexta-feira, 19, a juíza Ana Cristina da Rosa Grasso decidiu que o ex-prefeito e outros candidatos tentam confundir o eleitor e não podem usar a imagem de Bolsonaro. “A vinculação da imagem do atual Presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro a candidatos alheios a sua coligação produz na coletividade a sensação de afinidade política que, em verdade, não existe”, escreveu a juíza.

Gean é político há 30 anos e já foi filiado ao PDT, PSDB e MDB. Nesse período, foi apoiador de Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e agora afirma estar com Jair Bolsonaro (PL). A decisão da juíza é liminar e cabe recurso. O cenário apontado pelas pesquisas mostra uma disputa acirrada entre apoiadores de Bolsonaro: o atual governador Carlos Moisés (Republicanos) lidera as pesquisas, seguido Jorginho Mello, Espiridião Amin (Progressistas-SC) e Gean.