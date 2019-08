Barroso diz que ‘há mais fofocas do que fatos’ sobre mensagens hackeadas

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou, nesta sexta, 2, que “parte da agenda brasileira foi sequestrada por criminosos”. Em uma palestra em São José dos Campos, ele criticou o que chamou de “fofocas” em torno da divulgação de mensagens de procuradores da Operação Lava Jato e o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro.

“É muito impressionante a quantidade de gente que está eufórica com os hackeadores. Celebrando o crime. E, na minha percepção, há mais fofoca do que fatos relevantes, apesar do esforço de se maximizarem esses fatos. Com um detalhe, e, se tiver alguma coisa errada, o que é certo é certo, e o que é errado é errado. Apesar de todo o estardalhaço que está sendo feito, nada encobre o fato de que a Petrobrás foi devastada pela corrupção”, disse, em imagens do evento divulgadas pelo Jornal Nacional.

Barroso lembrou que a “Petrobrás precisou fazer um acordo de 3 bilhões de dólares em Nova Iorque com investidores estrangeiros” e outro “de 800 bilhões de dólares com o Departamento de Justiça americano”. “então, o judiciário americano faz parte da conspiração”.

“Nada encobre a corrupção sistêmica estrutural e institucionalizada que houve no Brasil. É difícil de entender a euforia que tomou muitos setores da sociedade diante dessa fofocada produzida por criminosos”, completou.