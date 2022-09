Banda de candidato de Bolsonaro ao Senado fatura R$ 375 mil em 2022

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, o candidato do PL ao Senado por Pernambuco, Gilson Machado, sempre fez questão de ostentar seus dotes musicais, afirmando ser sanfoneiro de mão cheia. Sua relação com a música, aliás, vai além: antes de entrar de vez para a política, Machado era integrante de uma banda de forró chamada Brucelose, da qual é sócio até os dias de hoje. Mesmo empenhado atualmente na vida pública, o amigo do presidente continua faturando com esse negócio. Só em 2022, a Brucelose recebeu R$ 375 mil em shows realizados no Nordeste.

De janeiro até agora, a banda de forró de Machado foi contratada por quatro prefeituras nordestinas: Catende, Caruaru e Carpina – do interior de Pernambuco –, além de Maragogi, em Alagoas.

A primeira a procurar pelo serviços da Brucelose foi a de Catende. Informações divulgadas no Diário Oficial revelam que a administração municipal pagou R$ 150 mil para que a banda de Machado realizasse dois shows durante a festa junina da cidade. A prefeita de Catende é Gracina Maria Ramos Braz da Silva, conhecida também como Dona Graça (PSDB). Pouco mais de um mês após o show, a prefeita fez um post no Instagram manifestando apoio à candidatura de Gilson.

A Brucelose também foi contratada pelas prefeituras de Caruaru e de Carpina com objetivo de animar as festividades juninas de cada cidade. Para cada apresentação, a banda de Machado recebeu R$ 75 mil. Atualmente, o prefeito de Caruaru é Rodrigo Pinheiro (PSDB). Em agosto, poucos dias após o show da banda na cidade, o sanfoneiro publicou um vídeo nas redes sociais em que se comprometeu a agendar uma apresentação da esquadrilha da fumaça na cidade para celebrar os 200 anos da independência do Brasil, atendendo a um apelo feito por Pinheiro.

Outra apresentação da banda ocorreu em Maragogi, também em meados de junho, durante as comemorações do dia do padroeiro da cidade. No Diário Oficial, a prefeitura não informou os valores gastos com o show. Mas a reportagem confirmou com funcionários que articularam a contratação do grupo que o cachê foi de R$ 75 mil. O prefeito de Maragogi é Fernando Sérgio Lima (PP), primo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e um dos principais aliados de Bolsonaro. Coincidência ou não, também é em Maragogi onde o sanfoneiro possui um rádio que leva o mesmo nome do município.