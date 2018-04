“Enquanto foi gerente da conta de Lula, codinome Amigo, no Departamento de Propinas da Odebrecht, Antonio Palocci, o Italiano, manteve o título de melhor ministro da Fazenda de todos os tempos, conferido pelo ex-presidente da República quando teve de afastar do cargo o estuprador de sigilo bancário. Enquanto abasteceu com dinheiro sujo o caixa de campanha de Dilma Rousseff, Palocci foi um dos três porquinhos de estimação da candidata. Quando teve de despejá-lo da chefia da Casa Civil, o neurônio solitário chorou”. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: