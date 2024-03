AtlasIntel: avaliação negativa de Lula supera positiva pela primeira vez

A maré virou para o governo Lula. Após comemorar boas taxas de aprovação no início do ano, a quantidade de pessoas descontentes com a gestão petista, pela primeira vez no mandato, supera as que estão satisfeitas. É o que mostra uma pesquisa AtlasIntel sobre o tema. A quantidade de brasileiros que avaliam o governo como “ruim e péssimo” foi de 39% para 41%. Já o universo de pessoas que responderam “ótimo e bom” caiu de 42% para 38%. A opção “regular” subiu de 16% para 18%.

Movimentos semelhantes são observados em relação à aprovação do presidente, que despencou de 52%, em janeiro, para 47%, agora. A desaprovação foi de 43% para 46%. Pela margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, é possível afirmar que há um empate entre a parcela da população que aprova e a que desaprova o presidente.

Principais problemas

A pesquisa avaliou também quais são os principais problemas do Brasil apontados pela população (em ordem de importância). São eles:

Segurança Pública: 50%

Justiça e combate à corrupção: 59%

Pobreza, desemprego e desigualdade social: 20%

Mau funcionamento da Justiça: 16%

Economia

A situação econômica do país é um dos fatores que têm feito a popularidade de Lula desabar. O governo comemorou o fato de o PIB do ano passado ter ficado em 2,9%, o melhor resultado em 12 anos. Mesmo assim, a percepção da população parece se descolar da realidade. Impressionantes 53% consideram a situação do país ruim, e apenas 28%, boa.

As circunstâncias da família também são vistas como ruins por 34% e 23% como boas. A situação do emprego segue o mesmo caminho: 57% ruim, e 19%, boa. Atualmente, segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil é de 7,6%, a melhor desde 2015.