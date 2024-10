Ricardo Nunes vence Boulos e é reeleito prefeito de São Paulo

Neste domingo, 27, eleitores de 51 cidades brasileiras voltaram às urnas para o segundo turno das eleições municipais. A rodada decisiva de votação ocorreu em quinze capitais. A disputa teve vitórias de Ricardo Nunes em São Paulo, Sebastião Melo em Porto Alegre e Fuad Noman em Belo Horizonte. Confira aqui todos os resultados nas capitais.

Os colunistas de VEJA acompanharam a apuração em live e receberam lideranças políticas e especialistas para comentar os resultados. A transmissão pode ser acompanhada no vídeo acima.

Minuto a minuto: acompanhe a apuração do 2º turno das eleições

20h16 — Ricardo Nunes exalta Tarcísio de Freitas em discurso

Em fala depois de sua vitória, o prefeito reeleito de São Paulo chamou o governador de ‘líder maior’.

19h15 — Santos: Rogério Santos (Republicanos) é reeleito com 53,27% dos votos válidos

Com 98,17% das urnas apuradas, deputada Rosana Valle (PL) pontua 46,73% entre o eleitorado na cidade do litoral paulista.

19h10 — URGENTE: Fuad Noman (PSD) é reeleito em Belo Horizonte

Prefeito fica com 53,76% dos votos válidos contra 46,24% de Bruno Engler (PL); já foram apuradas 96,07% das urnas na capital mineira.

19h05 — Belo Horizonte: ‘O trabalho venceu’, declara Fuad Noman (PSD)

Com 92,97% das urnas apuradas na capital mineira, prefeito tem 53,79% dos votos e já antecipa vitória.

19h — Aparecida de Goiânia: Leandro Vilela (MDB) é eleito com 63,6% dos votos

Bolsonarista Alcides Ribeiro (PL) fica com 36,4% do eleitorado na segunda maior cidade de Goiás.

18h56 — Olinda: Mirella (PSD) é eleita com 51,38% dos votos válidos

Vinicius Castello (PT) fica com 48,62% na cidade pernambucana.

18h47 — URGENTE: Ricardo Nunes (MDB) é reeleito em São Paulo

Com 91,61% das urnas apuradas, prefeito leva 59,55% dos votos válidos contra 40,45% de Guilherme Boulos (PSOL) na capital paulista.

18h42 — Caucaia: Naumi Amorim (PSD) é eleito com 60,4% dos votos válidos

Waldemir Catanho (PT) fica com 39,6% do eleitorado na segunda maior cidade do Ceará.

18h39 — Guarulhos: com 70,26% das urnas apuradas, Lucas Sanches (PL) está à frente com 58,84%

Ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade) soma 41,16% do eleitorado na segunda maior cidade de São Paulo.

18h36 — No segundo turno em três capitais na região, PL perdeu todas no Norte

18h30 — Belo Horizonte: com 80,5% das urnas apuradas, Fuad Noman (PSD) lidera com 53,91%

Prefeito tem vantagem contra deputado estadual Bruno Engler (PL), que pontua 46,09% do eleitorado na capital mineira.

18h28 — URGENTE: Evandro Leitão (PT) é eleito em Fortaleza

Com 99,6% das urnas apuradas na capital cearense, deputado petista fica com 50,37% contra 49,63% de André Fernandes (PL).

18h26 — São Paulo: Ricardo Nunes (MDB) lidera com 59,61% dos votos, com 73,51% das urnas apuradas

Deputado Guilherme Boulos (PSOL) acumula 40,39% do eleitorado na capital paulistana.

18h22 — URGENTE: Sandro Mabel (União Brasil) é eleito em Goiânia com 55,51% dos votos válidos

Capital goiana apurou 94,2% das urnas; Fred Rodrigues (PL) leva 44,49%.

18h18 — Goiânia: com 92,72% das urnas apuradas, Sandro Mabel (União Brasil) lidera com 55,48%

Ex-deputado Fred Rodrigues (PL) fica com 44,52% na capital goiana.

18h16 — URGENTE: Sebastião Melo (MDB) é reeleito em Porto Alegre

Com 89,52%, prefeito tem 61,43% dos votos válidos contra 38,57% da deputada Maria do Rosário (PT).

18h12 — URGENTE: Eduardo Pimentel (PSD) é eleito prefeito de Curitiba

Com 92,84% das urnas apuradas, aliado de Ratinho Júnior tem 57,34% contra 42,66% de Cristina Graeml (PMB).

18h08 — Belo Horizonte: Fuad Noman (PSD) lidera com 53,41% dos votos válidos

Capital mineira tem 47,19% das urnas apuradas; Bruno Engler (PL) tem 46,59% do eleitorado.

18h06 — Curitiba: Eduardo Pimentel (PSD) tem 57,24% dos votos, com 89,73% das urnas apuradas

Bolsonarista Cristina Graeml (PMB) pontua 42,76% entre o eleitorado curitibano.

18h01 — São Paulo: com 30,12% das urnas apuradas, Ricardo Nunes (MDB) tem 60,34% dos votos válidos

Guilherme Boulos (PSOL) acumula 39,66% do eleitorado, até o momento, na capital paulista.

17h59 — URGENTE: Adriane Lopes (PP) é reeleita em Campo Grande com 51,46% dos votos válidos

Já foram apuradas 99,17% das urnas na capital sul-matogrossense; Rose Modesto (União Brasil) fica com 48,54% do eleitorado.

17h57 — URGENTE: Emília Corrêa (PL) é primeira mulher eleita prefeita de Aracaju

Com 96,42% das urnas apuradas, bolsonarista tem 57,39% dos votos válidos contra 42,61% de Luiz Roberto (PDT).

17h52 — Belo Horizonte: com 16% das urnas apuradas, Fuad Noman (PSD) lidera com 53,37%

Bruno Engler (PL) pontua 46,63% dos votos válidos na capital mineira, até o momento.

17h51 — Fortaleza: com 77,17% das urnas apuradas, Evandro Leitão (PT) lidera com 50,33% dos votos válidos

Candidato petista tem cerca de 7 mil votos de vantagem contra André Fernandes (PL), com 49,67% do eleitorado.

17h50 — Goiânia: Sandro Mabel (União Brasil) lidera com 55,76%, com 62,07% das urnas apuradas

Fred Rodrigues (PL) tem 44,24% na capital goiana.

17h48 — URGENTE: Abílio Brunini (PL) é eleito prefeito de Cuiabá com 53,79% dos votos válidos

Lúdio Cabral (PT) fica com 46,21% do eleitorado; foram apuradas 98,82% das urnas na capital do Mato Grosso.

17h47 — Aracaju: com 65,88% das urnas apuradas, Emília Corrêa (PL) lidera com 56,9% do eleitorado

Luiz Roberto (PDT) tem 43,09% dos votos válidos na capital do Sergipe.

17h46 — Porto Alegre: com 33,16% das urnas apuradas, Sebastião Melo (MDB) tem 60,65% dos votos

Deputada federal Maria de Rosário (PT) tem 39,35% do eleitorado válido na capital gaúcha.

17h44 — URGENTE: Eduardo Siqueira Campos (Podemos) é eleito prefeito de Palmas com 52,99% dos votos válidos

Com 96,66% das urnas já apuradas, rival Janad Valcari (PL) tem 47,01% do eleitorado.

17h43 — URGENTE: David Almeida (Avante) é reeleito em Manaus

Com 94,49% das urnas apuradas, prefeito teve 54,58% dos votos válidos. O candidato do PL, Capitão Alberto Neto, ficou com 45,42%.

17h41 — URGENTE: Léo Moraes (Podemos) é eleito prefeito de Porto Velho

Com 97% das urnas apuradas, candidato leva 56,19% contra 43,81% de Mariana Carvalho (União Brasil).

17h39 — URGENTE: com 63,99% dos votos, prefeito Cícero Lucena (PP) é reeleito em João Pessoa

Já foram apuradas 87,38% das urnas na capital paraibana; Marcelo Queiroga (PL) fica com 36,01%.

17h37 — Manaus: com 91,86% das urnas apuradas, David Almeida (Avante) lidera com 54,52% dos votos válidos

Capitão Alberto Neto (PL) tem 45,48% na capital amazonense.

17h34 — Curitiba: Eduardo Pimentel (PSD) lidera com 57,12% dos votos válidos

Com 60% das urnas apuradas, Cristina Graeml (PMB) tem 42,88% na capital paranaense.

17h33 — URGENTE: Igor Normando (MDB) é eleito prefeito de Belém

Deputado estadual e aliado do governador Helder Barbalho (MDB) vence com 56,36% dos votos válidos, com 97,59% das urnas apuradas. Resultado marca primeira derrota do PL nas capitais — deputado federal Éder Mauro (PL) tem 43,63% dos votos.

17h33 — Palmas: Eduardo Siqueira Campos (Podemos) lidera com 52,94% contra 47,06% de Janad Valcari (PL)

Já foram apuradas 70,75% das urnas na capital do Tocantins.

17h31 — Cuiabá: com 72,84% das urnas apuradas, Abílio Brunini (PL) lidera com 53,6% dos votos

Lúdio Cabral (PT) tem 46,4% na capital mato-grossense.

17h29 — Mensagens do PCC sobre Boulos foram captadas pela polícia, diz governo de SP

“A Secretaria de Segurança Pública informa que o Sistema de Inteligência da Polícia Militar interceptou a circulação de mensagens atribuídas a uma facção criminosa determinando a escolha de candidatos a prefeitura nos municípios de Sumaré, Santos e Capital. A Polícia Civil investiga a origem das mensagens”, diz a nota do Executivo.

17h27 — Porto Velho: Léo Moraes (Podemos) tem 56,85% contra 43,15% de Mariana Carvalho (União Brasil)

Já foram apuradas 37,41% das urnas na capital de Rondônia.

17h25 — João Pessoa: Cícero Lucena (PP) tem 63,89% contra 36,11% de Marcelo Queiroga (PL)

Até o momento foram apuradas 21,17% das urnas na capital da Paraíba.

17h22 — Cuiabá: Abílio Brunini (PL) tem 54,10% contra 45,9% de Lúdio Cabral (PT)

Foram apuradas 24,41% das urnas na capital do Mato Grosso até o momento.

17h — AO VIVO: colunistas de VEJA acompanham a apuração dos resultados

17h — Encerrado o horário oficial de votação em todo o Brasil

Eleitores que estejam aguardando na fila na seção eleitoral terão direito a votar.

16h47 — Boulos pede inelegibilidade de Tarcísio após acusações sem provas sobre PCC

O candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo enviou ação à Justiça Eleitoral após governador dizer, ao lado do candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), que integrantes da facção criminosa PCC tinham pedido voto ao deputado psolista.

16h33 — Em Goiânia, Bolsonaro critica Alexandre de Moraes e alfineta Ronaldo Caiado

16h25 — Boulos esboça reação, mas Nunes é o favorito a vencer em São Paulo

16h16 — Eleições: equilíbrio na reta final marca 2º turno na maioria das capitais

16h10 — O duelo voto a voto entre candidatos do PT e PL em duas capitais do país

16h — ‘Sem intercorrências’, diz Cármen Lúcia, sobre segundo turno das eleições

16h — Datafolha e Quaest: veja como está a disputa nas 15 capitais com 2º turno