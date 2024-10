O duelo voto a voto entre candidatos do PT e PL em duas capitais do país

Tidos como os dois maiores partidos do país, por serem as legendas dos dois últimos presidentes da República e por terem as maiores bancadas na Câmara dos Deputados, o PT e o PL se enfrentam “olho no olho” em apenas duas capitais do país neste segundo turno das eleições municipais. E em ambas, o duelo vem sendo travado voto por voto.

Em Fortaleza, a cidade mais populosa do Nordeste e um reduto da esquerda, a disputa se dá entre o deputado estadual Evandro Leitão (PT) e o deputado federal André Fernandes (PL). Segundo pesquisa Quaest divulgada no sábado, 25, ambos estão com 50% dos votos válidos.

Quando são considerados os votos totais (que levam em conta os votos brancos e nulos), cada um tem 43% das intenções de voto. Há pouco espaço para manobra para os dois candidatos, porque apenas 1% dos eleitores se declararam indecisos na pesquisa. Outros 11% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum.

Os movimentos dos candidatos nos últimos dias também não permitem indicar com segurança alguma tendência. Comparados os levantamentos do mesmo instituto nos dias 18, 23 e 26 de outubro, Fernandes tinha 43%, oscilou para 42% e chegou a 44%, enquanto Leitão tinha 43%, oscilou para 44% e agora manteve os 44%.

A disputa entre os dois candidatos tem mobilizado Lula e Bolsonaro, que estiveram na capital cearense para apoiar os seus aliados. Evandro Leitão também tem o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana (PT). Além de Bolsonaro, André Fernandes ganhou no segundo turno o apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) – o partido liderado por Ciro Gomes liberou seus filiados para apoiar quem quisessem no segundo turno em Fortaleza.

No primeiro turno, André Fernandes chegou à frente de Evandro Leitão: teve 40,2% dos votos válidos contra 34,3% do petista.

Disputa em cidade do agro

Em Cuiabá (680 mil habitantes), uma das capitais do agronegócio, a disputa também está em 50% a 50% entre o deputado federal Abílio Brunini (PL) e o deputado estadual Lúdio Cabral (PT).

Quando são considerados os votos totais, cada um tem 44% das intenções de voto, enquanto 4% se dizem indecisos e 8% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum.

Comparada com a pesquisa de 16 de outubro, o movimento favorece ligeiramente o candidato do PT: ele foi de 41% para 44%, enquanto Brunini manteve os 44% nos dois levantamentos.

Enquanto Brunini tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do govenador Mauro Mendes (União), Lúdio Cabral tem o apoio de Lula e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro – a filha dele, a jornalista Rafaela Fávaro (PSD), é candidata a vice do petista.

Veja abaixo como está a disputa em todas as quinze capitais no segundo turno:

SÃO PAULO

– Datafolha

Ricardo Nunes (MDB) – 57%

Guilherme Boulos (PSOL) – 43%

– Quaest

Ricardo Nunes (MDB) – 55%

Guilherme Boulos (PSOL) – 45%

BELO HORIZONTE

– Datafolha

Fuad Noman (PSD) – 53%

Bruno Engler (PL) – 47%

– Quaest

Fuad Noman (PSD) – 52%

Bruno Engler (PL) – 48%

FORTALEZA

– Datafolha

André Fernandes (PL) – 51%

Evandro Leitão (PL) – 49%

– Quaest

André Fernandes (PL) – 50%

Evandro Leitão (PL) – 50%

PORTO ALEGRE

– Quaest

Sebastião Melo (MDB) – 63%

Maria do Rosário (PT) – 37%

CURITIBA

– Quaest

Eduardo Pimentel (PSD) – 55%

Cristina Graeml (PMB) – 45%

MANAUS

– Quaest

David Almeida (Avante) – 51%

Capitão Alberto Neto (PL) – 49%

GOIÂNIA

– Quaest

Sandro Mabel (União Brasil) – 54%

Fred Rodrigues (PL) – 46%

BELÉM

– Quaest

Igor Normando (MDB) – 59%

Éder Mauro (PL) – 41%

CUIABÁ

– Quaest

Abílio Brunini (PL) – 50%

Lúdio Cabral (PT) – 50%

NATAL

– Quaest

Paulinho Freire (União Brasil) – 53%

Natália Bonavides (PT) – 47%

JOÃO PESSOA

– Quaest

Cícero Lucena (PP) – 60%

Marcelo Queiroga (PL) – 40%

CAMPO GRANDE

– Quaest

Rose Modesto (União Brasil) – 51%

Adriane Lopes (PP) – 49%

ARACAJU

– Quaest

Emília Corrêa (PL) – 62%

Luiz Roberto (PDT) – 38%

PALMAS

– Quaest

Janad Valcari (PL) – 51%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) – 49%

PORTO VELHO

– Quaest

Léo Moraes (Podemos) – 51%

Mariana Carvalho (União Brasil): 49%