Eleições: equilíbrio na reta final marca 2º turno na maioria das capitais

O equilíbrio na reta final marca a disputa pelas prefeituras em oito das quinze capitais onde os brasileiros irão às urnas no segundo turno das eleições municipais, segundo a última rodada de pesquisas divulgadas pela Quaest/TV Globo no sábado, 25.

Em duas delas, os candidatos estão em empate absoluto — ou seja, cada um dos finalistas tem 50% dos votos válidos –, ambas com duelos entre representantes do PT e do PL, os dois maiores partidos do país: Fortaleza, com André Fernandes (PL) e Evandro Leitão; e Cuiabá, com Abilio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT).

Em outras seis, há um candidato numericamente na frente, mas a vantagem para o rival está dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Em quatro delas, a diferença é de apenas dois pontos percentuais (51% a 49%): Manaus, Campo Grande, Palmas e Porto Velho.

Em Belo Horizonte, a disputa também está equilibrada, com o prefeito Fuad Noman (PSD) à frente, com 52%, seguido muito de perto pelo deputado estadual Bruno Engler (PL), que tem 48%.

Também há empate técnico, mas no limite da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, em Natal, onde Paulinho Freire (União Brasil) tem 53% contra 47% de Natália Bonavides (PT).

Favoritos

Em algumas cidades, há candidatos com boas vantagens, o que indica um claro favoritismo para vencer a eleição neste domingo. A maior diferença entre os concorrentes está em Porto Alegre, onde o prefeito Sebastião Melo (MDB) tem 63% das intenções de voto contra 37% da deputada Maria do Rosário (PT).

Também há candidatos com amplo favoritismo em Aracaju – Emília Corrêa (PL) tem 62% contra 38% de Luiz Roberto (PDT) –, João Pessoa — Cícero Lucena (PP) tem 60% contra 0% de Marcelo Queiroga (PL) – e Belém – Igor Normando (MDB) está com 59% contra 41% de Éder Mauro (PL).

Boas vantagens

Em outras três capitais, há candidatos com boas vantagens, que variam de nove a dez pontos, mas não amplas o suficiente para comemorar a vitória antes da hora. São os casos de São Paulo, onde Ricardo Nunes (MDB) tem 55% contra 45% de Guilherme Boulos (PSOL), e Curitiba, onde Eduardo Pimentel tem a mesma vantagem em relação a Cristina Graeml (PMB).

Em Goiânia, o cenário é parecido, mas a vantagem é ainda menor: Sandro Mabel (MDB) tem 54% dos votos válidos contra 46% de Fred Rodrigues (PL). Tanto em Goiânia quanto Curitiba há duelos entre candidatos alinhados à direita.

Veja abaixo como está o placar nas capitais, segundo a Quaest:

—-EMPATES ABSOLUTOS—-

FORTALEZA

André Fernandes (PL) – 50%

Evandro Leitão (PL) – 50%

CUIABÁ

Abílio Brunini (PL) – 50%

Lúdio Cabral (PT) – 50%

—-EMPATES NA MARGEM DE ERRO—-

MANAUS

David Almeida (Avante) – 51%

Capitão Alberto Neto (PL) – 49%

CAMPO GRANDE

Rose Modesto (União Brasil) – 51%

Adriane Lopes (PP) – 49%

PALMAS

Janad Valcari (PL) – 51%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) – 49%

PORTO VELHO

Léo Moraes (Podemos) – 51%

Mariana Carvalho (União Brasil): 49%

BELO HORIZONTE

Fuad Noman (PSD) – 52%

Bruno Engler (PL) – 48%

NATAL

Paulinho Freire (União Brasil) – 53%

Natália Bonavides (PT) – 47%

—-CIDADES COM LÍDERES ISOLADOS—-

PORTO ALEGRE

Sebastião Melo (MDB) – 63%

Maria do Rosário (PT) – 37%

ARACAJU

Emília Corrêa (PL) – 62%

Luiz Roberto (PDT) – 38%

JOÃO PESSOA

Cícero Lucena (PP) – 60%

Marcelo Queiroga (PL) – 40%

BELÉM

Igor Normando (MDB) – 59%

Éder Mauro (PL) – 41%

SÃO PAULO

Ricardo Nunes (MDB) – 55%

Guilherme Boulos (PSOL) – 45%

CURITIBA

Eduardo Pimentel (PSD) – 55%

Cristina Graeml (PMB) – 45%

GOIÂNIA

Sandro Mabel (União Brasil) – 54%

Fred Rodrigues (PL) – 46%