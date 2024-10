Datafolha e Quaest: veja como está a disputa nas 15 capitais com 2º turno

As eleições para prefeito em quinze capitais do país terminam neste domingo, 27, com a votação em segundo turno. Em oito dessas cidades, há empates, ao menos na margem de erro, entre os candidatos, segundo levantamentos divulgados pelos institutos Datafolha e Quaest.

As disputas mais equilibradas ocorrem em Fortaleza (entre André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT) e Cuiabá (entre Abilio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT), onde os concorrentes estão em empate absoluto, com 50% dos votos válidos cada um, segundo a Quaest – leia a matéria aqui.

Os maiores favoritos a vencer neste domingo, de acordo com as pesquisas, estão em Porto Alegre (Sebastião Melo, do MDB), Aracaju (Emília Corrêa, do PL), João Pessoa (Cícero Lucena, do PP) e Belém (Igor Normando, MDB).

Em São Paulo, maior cidade do país, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 55% das intenções de voto contra 45% do deputado Guilherme Boulos (PSOL), de acordo com a sondagem da Quaest. No levantamento do Datafolha, a vantagem é maior (57% a 43%).

Veja abaixo as últimas pesquisas nas quinze capitais, em votos válidos:

SÃO PAULO

– Datafolha

Ricardo Nunes (MDB) – 57%

Guilherme Boulos (PSOL) – 43%

– Quaest

Ricardo Nunes (MDB) – 55%

Guilherme Boulos (PSOL) – 45%

BELO HORIZONTE

– Datafolha

Fuad Noman (PSD) – 53%

Bruno Engler (PL) – 47%

– Quaest

Fuad Noman (PSD) – 52%

Bruno Engler (PL) – 48%

FORTALEZA

– Datafolha

André Fernandes (PL) – 51%

Evandro Leitão (PL) – 49%

– Quaest

André Fernandes (PL) – 50%

Evandro Leitão (PL) – 50%

PORTO ALEGRE

– Quaest

Sebastião Melo (MDB) – 63%

Maria do Rosário (PT) – 37%

CURITIBA

– Quaest

Eduardo Pimentel (PSD) – 55%

Cristina Graeml (PMB) – 45%

MANAUS

– Quaest

David Almeida (Avante) – 51%

Capitão Alberto Neto (PL) – 49%

GOIÂNIA

– Quaest

Sandro Mabel (União Brasil) – 54%

Fred Rodrigues (PL) – 46%

BELÉM

– Quaest

Igor Normando (MDB) – 59%

Éder Mauro (PL) – 41%

CUIABÁ

– Quaest

Abílio Brunini (PL) – 50%

Lúdio Cabral (PT) – 50%

NATAL

– Quaest

Paulinho Freire (União Brasil) – 53%

Natália Bonavides (PT) – 47%

JOÃO PESSOA

– Quaest

Cícero Lucena (PP) – 60%

Marcelo Queiroga (PL) – 40%

CAMPO GRANDE

– Quaest

Rose Modesto (União Brasil) – 51%

Adriane Lopes (PP) – 49%

ARACAJU

– Quaest

Emília Corrêa (PL) – 62%

Luiz Roberto (PDT) – 38%

PALMAS

– Quaest

Janad Valcari (PL) – 51%

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) – 49%

PORTO VELHO

– Quaest

Léo Moraes (Podemos) – 51%

Mariana Carvalho (União Brasil): 49%