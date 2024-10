Em Goiânia, Bolsonaro critica Alexandre de Moraes e alfineta Ronaldo Caiado

Ao acompanhar Fred Rodrigues (PL), candidato à Prefeitura de Goiânia, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a operação da Polícia Federal contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), também presente na votação. “Não está colando mais esse tipo de ação. E caiu, para variar com o mesmo ministro do Supremo. Sempre ele, sempre o mesmo”, disse ele, se referindo ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação.

Gayer é suspeito de desviar verba parlamentar para financiar uma escola de inglês na capital de Goiás e seu comitê político. “Foi precipitada. Só tem em cima da direita, em cima da esquerda não tem nada”, completou o ex-presidente, que embora tenha negado uma divisão da direita, também aproveitou para cutucar o governador Ronaldo Caiado (União), sobre o apoio ao ex-deputado Sandro Mabel (União) na capital goiana e suas pretensões em se candidatar nas eleições presidenciais de 2026.

“A direita não tem racha, as pessoas são conscientes. O Caiado rompeu comigo. Sempre o atendi, mas ele só pensa no que ele quer. Não vim a Goiânia para peitar, muito pelo contrário, o respeito. Mas ele sabe que é mortal perder Goiânia. Da minha parte não tem problemas, converso com ele até hoje sem problemas”, disse Bolsonaro, acrescentando que “Caiadismo eu não conheço. Bolsonarismo é nacional, caiadismo é local.”

Após acompanhar a votação de Rodrigues, Bolsonaro deve ir às votações de candidatos do PL, em Aparecida de Goiânia e Anápolis, e assistir a apuração na casa do senador Wilder Morais (PL-GO).