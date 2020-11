Após resultado do Ibope, Benedita diz que tem esperança de 2º turno no Rio

A candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro Benedita da Silva (PT) votou na manhã deste domingo, 15, no colégio municipal São Tomás de Aquino, no Leme, na Zona Sul da capital.

Ontem, pesquisa do Ibope apontou que a petista ultrapassou Martha Rocha (PDT) nas intenções de voto: registrou 13%, enquanto a pedetista marcou 11% das respostas.

Segundo o resultado, ela está tecnicamente empatada com Marcelo Crivella (Republicanos), que recebeu 16% das respostas. Eduardo Paes (DEM) lidera a corrida eleitoral com 41% dos entrevistados pelo Ibope.

Política veterana, a petista evitou atacar outros candidatos ao longo da campanha, que classificou como “linda e sem baixaria”.

“Muita serenidade e esperança para podermos chegar realmente no 2º turno”, declarou Benedita na manhã de hoje. “Estamos confiantes, pois trabalhamos para isso. A decisão agora está nas mãos do povo”, prosseguiu.

Benedita acrescentou que não tem medo de seus concorrentes. “A gente tem que ter respeito. Eu não subestimei, em nenhum momento, qualquer outra candidatura. Tanto é que a minha campanha foi uma campanha limpa, uma campanha linda e sem baixaria. A nossa campanha teve como base propostas, propostas e propostas para a cidade e eu acredito e sinto que as pessoas entenderam os nossos projetos”, afirmou.

Ontem, a campanha dela e de Martha Rocha se encontraram nas ruas do Rio. Elas se cumprimentaram com cordialidade – ato que foi elogiado nas redes sociais. As duas candidatas vêm acenando a uma possível aliança no 2º turno.

“Disputar a prefeita da cidade do Rio de Janeiro foi um momento emocionante para mim. Fizemos uma campanha muito bonita, muito alegre e apresentando sempre as nossas propostas para a pessoas, pois queremos fazer isso com a cidade e para a cidade do Rio de Janeiro. Entendo que essa cidade precisa de muita paz, muita união”, declarou.

Benedita acompanhará a apuração de sua residência com a família no Flamengo, bairro da Zona Sul do Rio. Ela se pronunciará à noite, por volta das 19h, sobre os resultados na sede do PT no Rio.