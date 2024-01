Aos 84 anos, morre o ex-deputado paulista Campos Machado

Antônio Carlos Campos Machado, deputado que dedicou 36 anos de sua vida (1987-2023) à Câmara de São Paulo, faleceu na manhã deste sábado, 6. Ele havia sido diagnosticado com leucemia há cerca de vinte dias e estava internado em quadro grave na UTI do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

Em seus oito mandatos, o também advogado criminalista trabalhou em mais de quatro mil projetos de lei, alguns com repercussão nacional, como foi o caso do direito à gratuidade no transporte público estadual para pessoas acima de 60 anos, lei de acesso às praias para pessoas com deficiência e lei da liberdade religiosa.

Campos Machado, como era conhecido, foi um dos parlamentares com maior tempo de trabalho na Alesp. Seu primeiro mandato começou quando ele tinha 48 anos, na época filiado ao PTB, partido onde permaneceu até 2020. Em seguida, tornou-se presidente estadual e líder na Assembleia Legislativa pelo Avante. Três anos depois, no final de sua carreira política, filiou-se ao PSD.

O velório será realizado no Hall Monumental da Alesp, no Palácio 9 de Julho, a partir das 13h30 deste sábado. Nas redes, Gilberto Kassab, presidente do PSD, lamentou a morte do colega.

https://twitter.com/gilbertokassab/status/1743595710883180706

Continua após a publicidade