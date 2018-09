VEJA promove nesta terça-feira 4 o primeiro debate entre os colegas de chapa dos presidenciáveis que disputam as eleições de 2018, com transmissão ao vivo pelo Facebook, apoiador da iniciativa, a partir das 15h. Estarão presentes Ana Amélia (PP), vice de Geraldo Alckmin (PSDB); Eduardo Jorge (PV), vice de Marina Silva (Rede); General Mourão (PRTB), vice de Jair Bolsonaro (PSL); e Paulo Rabello de Castro (PSC), vice de Alvaro Dias (Podemos). Foram convidados os integrantes das seis chapas com melhores resultados na última pesquisa de intenção de voto do Datafolha. A candidata Kátia Abreu (PDT), vice de Ciro Gomes (PDT), havia confirmado presença, mas cancelou depois que reportagem de VEJA revelou que uma testemunha de um esquema de corrupção no Ceará afirmou que o ex-ministro tinha conhecimento dos fatos. O candidato Fernando Haddad (PT), vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também foi convidado.