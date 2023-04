Lula elogia Haddad por arcabouço e critica juros no discurso dos 100 dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta segunda-feira, 10, uma reunião ministerial para fazer um balanço do primeiros 100 dias de governo.

O presidente iniciou seu discurso comparando o início do atual governo com o do seu primeiro mandato, em 2003, e mirou em Jair Bolsonaro, afirmando que “da outra vez eu recebi (a faixa) de um democrata”, se referindo a Fernando Henrique Cardoso. O petista também destacou a união das instituições contra a tentativa de golpe em 8 de janeiro.

Lula citou o slogan dos 100 dias de governo, “O Brasil voltou”, para destacar a atuação de sua gestão na área social. “O Brasil voltou para trabalhar naquilo que devia ser a razão de ser de todos os governos: cuidar das pessoas”, afirmou, elencando em seguidas programas como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos.

Na área econômica, o presidente destacou medidas como o arcabouço fiscal e a reforma tributária – as duas propostas ainda precisam ser aprovadas no Congresso – elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na fala, Lula aproveitou também para voltar a criticar a taxa de juros em 13,75%: “Estão brincando com o país”.