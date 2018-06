Ao vivo, Datena revela que pode deixar televisão para disputar eleição

José Luiz Datena pode ter apresentado no dia 24 o seu último programa do Agora É com Datena (na Band), exibido aos domingos. Ao vivo, o apresentador disse que vive um momento muito difícil da vida enquanto decide se vai ou não concorrer nas eleições deste ano. A revelação aconteceu em conversa com o convidado da atração, o cantor Eduardo Costa.

“Eu já tinha desistido completamente da política, e tô numa encruzilhada desgraçada. Talvez seja este o último programa que eu faço nesta fase na Rede Bandeirantes”, começou. “Se domingo que vem eu estiver apresentando esse programa, é porque eu não entrei na política. (…) Se domingo que vem eu não estiver aqui, é porque eu já tomei a decisão de durante um tempo deixar a televisão”, continuou, enfatizando que estava tendo “um dia muito difícil”.

Sem dar mais detalhes, Datena confessou que está indeciso sobre qual rumo tomar e espera uma ajuda divina para encerrar o assunto. “Tenho três ou quatro dias para decidir, e eu peço a Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, que me ilumine, porque, se eu entrar nessa parada, não vai ser para brincar, não.”

O motivo da pressa é o prazo, que vence no dia 30 de junho, para que pré-candidatos que atuem no rádio e na televisão deixem o ar. Se no domingo, dia 1º, Datena entrar no ar, mais do que indicar sua decisão, ele estará, portanto, impedido de disputar o pleito deste ano.

Recém-filiado ao DEM, Datena reforçou seu desejo de concorrer a uma vaga ao Senado por São Paulo – no estado, seu partido já anunciou um apoio à candidatura do ex-prefeito da capital João Doria (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes. Em 2016, Datena também cogitou entrar em uma disputa, pelo PP, partido a que era filiado, mas desistiu.