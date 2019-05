AO VIVO: Acompanhe os atos em defesa de Jair Bolsonaro pelo país

Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem neste domingo, 26, manifestações em apoio ao presidente em ao menos 250 cidades do país, espalhadas em dezoito estados e no Distrito Federal, segundo expectativa dos organizadores.

Os motes iniciais das manifestações eram críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Depois de repercussão negativa entre parlamentares e com o temor de um agravamento na crise entre Palácio do Planalto e Legislativo, contudo, aliados de Bolsonaro entraram em ação para “atenuar” a pauta dos protestos. Conforme a convocatória atualizada, as manifestações defenderão a reforma da Previdência e o pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. No entanto, são vistos nas ruas ataques

Acompanhe os atos em defesa de Bolsonaro:

13h08 – Ato em Brasília começa a se dispersar. Apoiadores do presidente percorreram a Esplanada dos Ministérios e concluíram a manifestação em frente ao Congresso.

13h07 – Manifestações são ‘espontâneas’ e ‘recado a velhas práticas’, diz Bolsonaro

Durante um culto evangélico na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro declarou que “hoje é o dia em que o povo estará nas ruas”, em uma “manifestação espontânea”, como um recado “para aqueles que, com suas velhas práticas, não deixam que o povo se liberte”. “Pela primeira vez na história do Brasil um presidente eleito está cumprindo o que prometeu na campanha”, disse.

13h – Veja galeria com fotos das manifestações pró-Bolsonaro

12h54 – Bolsonaro estimula protestos

O presidente Jair Bolsonaro, que não participará dos atos em sua defesa, não deixou de publicar em sua conta no Twitter imagens das manifestações. Bolsonaro compartilhou vídeos que mostram apoiadores nas ruas de Juiz de Fora (MG), São Luís (MA) e Rio de Janeiro.

– Metrô de Copacabana, Rio de Janeiro, há pouco. pic.twitter.com/hus90Khguv — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 26, 2019

12h43 – No blog do Ricardo Noblat: Bolsonaro nada aprendeu, mas nada esqueceu

Dê no que der as manifestações bolsonaristas marcadas para hoje, o Congresso não se deixará abater por elas. Muito menos o Supremo Tribunal Federal, alvos preferenciais dos que desejam governar com braço forte e a salvo das restrições próprias da democracia (leia mais aqui).

12h20 – O Super Moro em Brasília

No fim da Esplanada dos Ministérios, em frente do Congresso Nacional, em Brasília, manifestantes inflaram um boneco que mostra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, como o Super Homem. “Moro neles”, diz um cartaz.

12h33 – Por volta das 12h30, o ato em Copacabana já se dispersava, com manifestantes descendo dos carros de som e se sentando nos restaurantes da orla do bairro.

12h20 – Hino com funk e reza

Com cinco carros de som, a manifestação na Zona Sul carioca também teve o som de músicas eletrônicas com discursos de Bolsonaro e versões do Hino Nacional com batida de funk. Apoiadores do presidente ainda rezaram em frente a um dos carros de som.

12h20 – Ataques ao Congresso e o STF

Os cariocas em Copacabana exibem faixas como “Fora STF, Maia e Alcolumbre, deixem o Brasil crescer”, “David [sic.] Alcolumbre e Maia, somos seus patrões” e “o diabo veste toga”. “Traidores da Pátria”, diz um cartaz que mira o presidente da Câmara, o do Senado e o STF. Um balão que dizia “fora STF” também foi solto na manifestação.

12h20 – Boneco de Maia no Rio

Apesar do tom apaziguador adotado pelos organizadores dos atos, ataques ao Congresso e ao STF são vistos nas ruas. O Posto 5 da orla de Copacabana, ponto de concentração do protesto no Rio de Janeiro, manifestantes ostentam um boneco inflável do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao lado do “Pixuleco”, boneco que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidiário. O boneco de Maia, que não tem nome, segundo seus donos, leva na camiseta as logomarcas da Odebrecht e da Gol, cujos executivos citaram o nome do presidente da Câmara em delações premiadas. O boneco do democrata carrega um saco de dinheiro, e leva cédulas nos bolsos e dentro do sapato.

12h20 – Sem antipetistas

Os atos em apoio a Bolsonaro não estão sendo organizados por movimentos que protagonizaram a campanha pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, como o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua, que preferiram não aderir aos atos. Sem os dois principais grupos antipetistas, a mobilização ficou a cargo de organizações menos conhecidas como Avança Brasil, Direita São Paulo, Confederação Monárquica no Rio, Consciência Patriótica e Movimento Brasil Conservador.

12h20 – Manifestantes saíram às ruas de ao menos seis capitais na manhã deste domingo: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Belém, São Luís e Salvador.