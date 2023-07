Ao lado de Zé Trovão, Jair Renan já ensaia disputa em 2024

Filho Zero Quatro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan tem mostrado que realmente gostou da ideia de disputar as eleições em 2024. Na semana passada, poucos dias depois de manifestar o interesse em concorrer a uma vaga a vereador de Balneário Camboriú a parlamentares do PL, ele participou de um evento na cidade onde desfrutou um pouco da experiência de ser candidato. Lá, distribuiu cumprimentos, tirou fotos com apoiadores e desfilou com alguns amigos que, no futuro, devem lhe servir como importantes cabos eleitorais, como o deputado federal, Zé Trovão (PL-SC).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jair Renan aparece com o deputado que, até maio, era obrigado a usar tornozeleira eletrônica, fazendo uma visita à Festa dos Amigos, realizada no dia 15 de julho, em Balneário Camboriú, onde pretende disputar as eleições do ano que vem. Os dois distribuem abraços e tiram fotos com os bolsonaristas presentes.

Ex-caminhoneiro e apoiador ferrenho de Bolsonaro, Zé Trovão foi preso em 2021 por incentivar atos golpistas e pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele chegou a passar um tempo foragido, no México.

O filho do ex-presidente também caminhou pela festa acompanhado do empresário Emilio Dalçoquio, apontado no passado como líder dos bloqueios nas rodovias de Santa Catarina em 2022, após a vitória do presidente Lula.

Zero Quatro mora em Santa Catarina desde o início do ano. Ele se mudou de Brasília para trabalhar como assessor do gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), amigo da família, com um salário de 9.500 reais mensais.