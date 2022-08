Amigos do presidente adotam “grife Bolsonaro” em campanhas do Rio

Dos quatro amigos do presidente que disputarão as eleições em 2022 no Rio de Janeiro, berço político da família Bolsonaro, dois vão adotar o sobrenome do clã durante a campanha como tentativa de atrair votos. Candidato à reeleição, o deputado federal Hélio Lopes, conhecido também como Hélio Negão, apostará na mesma estratégia que o elegeu em 2018 e será apresentado nas urnas como Hélio Bolsonaro. Outro amigo do presidente que fará o mesmo é Max Guilherme Machado de Moura, ex-sargento do Bope, aposta número um do mandarário para aumentar a bancada bolsonarista do Rio no Congresso.

Diferentemente de Hélio Negão, que convive com o ex-capitão desde os tempos da caserna, Max entrou para o círculo de amigos de Bolsonaro há menos tempo. Os dois se conheceram há quase dez anos, mas se aproximaram muito na campanha de 2018, quando o militar integrou a equipe de segurança de Bolsonaro. Depois da eleição, Max virou assessor do Planalto.

A estratégia de Hélio e de Max é explorar ao máximo a proximidade com o presidente na tentativa de vencer as eleições de outubro. O Rio de Janeiro, afinal de contas, é onde a família Bolsonaro se consolidou na política e onde esse nome ainda tem algum prestígio. Os dois são filiados ao PL, mesmo partido do ex-capitão. “Os dois que mostram o nome do Bolsonaro (na urna) jogam com os 30% que votam nele. É melhor do que jogar com 7% de indecisos, por exemplo. É mais fácil surfar a onda do que esperar por uma parcela muito pequena que ainda não sabe em quem votar”, avaliou Deisy Cioccari, doutora em ciência política pela PUC-SP.

Não há, porém, garantias de que isso realmente funcione. Exemplo disso é o da ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle. Ela, que disputará uma vaga de deputado distrital pelo DF neste ano, já concorreu ao cargo de deputada federal em 2018 usando o nome de “Cristina Bolsonaro”, mas sem sucesso. Naquele ano, obteve apenas 4555 votos.

Os outros dois amigos de Bolsonaro que também concorrerão a algum cargo são o ex-policial militar Fabrício Queiroz, pivô do escândalo das rachadinhas; e o ex-subtenente da Marinha Waldir Ferraz, ou Jacaré, como também é conhecido. Filiado ao PTB, Queiroz disputará uma vaga de deputado estadual pelo Rio. Já Ferraz, a de deputado federal, também pelo PL. Apesar da amizade com a família, os dois não adotaram o sobrenome para a campanha.