Amigo de Eduardo Bolsonaro perde cargo na Embratur

Amigo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Paulo Guedes Landim de Carvalho perdeu o cargo que ocupava na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Com salário de R$ 21,1 mil mensais, Carvalho trabalhava como assessor da presidência do órgão vinculado ao governo federal.

Carvalho é filho do general da reserva Carlos Maurício Barroso Sarmento, chefe de uma assessoria do Ministério da Defesa. Durante o período em que trabalhou na Embratur, o amigo de Bolsonaro também fazia propaganda de uma fabricante de armas nas redes sociais. Em sua conta pessoal do Instagram, Carvalho aparece em várias fotos enaltecendo armamentos produzidos pela SIG Sauer. Em outras imagens, o funcionário da Embratur posa ao lado do filho 03 do presidente.

Em 2020, a SIG Sauer passou a fabricar pistolas em uma das fábricas da Indústria de Materiais Bélicos do Brasil (Imbel), administrada pelo Exército Brasileiro e que fornece uma série de produtos para as Forças Armadas. No ano passado, o Ministério da Defesa teve que explicar qual foi a participação de Eduardo Bolsonaro nas tratativas entre as autoridades brasileiras e a SIG Sauer.

PG, como é chamado por Eduardo Bolsonaro, também exerceu funções na Câmara dos Deputados, onde o 03 cumpre mandato. Atuou como secretário parlamentar do deputado federal, Coronel Armando (PL-SC) em 2019, bem como de assessor técnico da liderança do PSL na Casa até maio de 2020.

Questionado sobre os motivos que apresentaram a ele para justificar a seu desligamento, PG não se manifestou. A Embratur também não respondeu aos nossos contatos até a publicação desta reportagem.