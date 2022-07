Allan dos Santos modera discurso, mas mantém alvo em Alexandre de Moraes

Foragido da Justiça e investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o blogueiro Allan dos Santos está com o discurso mais comedido desde que o ministro Alexandre de Moraes mandou prendê-lo, em outubro do ano passado. Apesar disso, Allan não perde a oportunidade de atacar o integrante da Corte sempre que tem a chance. Em entrevista a VEJA, o jornalista voltou a alvejar Moraes e chamou o ministro de “delinquente”.

Allan decidiu fugir para os Estados Unidos na metade de 2020 e já estava no exterior quando o Supremo mandou prendê-lo . De lá para cá, ele diz que tem levado uma vida de exilado e relatou passar por dificuldades financeiras. Outra preocupação que tem tido é com a saúde de uma de suas filhas, diagnosticada recentemente com meningite. A família do blogueiro ainda mora no Brasil.

“Me sinto absolutamente impotente diante de um tirano, um delinquente que está ocupando a Suprema Corte para destruir a vida de um pai de família que está querendo pagar o tratamento da própria filha”, afirmou o jornalista.

O jornalista é investigado em dois inquéritos no STF: o que apura a difusão de fake news e o dos atos antidemocráticos. Ele é acusado por lavagem de dinheiro, organização criminosa, calúnia, injúria e difamação. Allan era dono de um canal chamado Terça-Livre, onde publicava os conteúdos postos em suspeição. Moraes determinou o bloqueio de todos os perfis usados pelo blogueiro.