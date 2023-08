Alckmin nega conversa com Lula, e diz: ‘Ministério é cargo do presidente’

O vice-presidente Geraldo Alckmin negou neste domingo que tenha conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a possibilidade de deixar o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) como parte das negociações para o embarque do Centrão no governo.

“A última conversa que tivemos, no começo da semana, foi sobre a indústria da defesa, inclusive com a presença do ministro da Defesa. Mas vamos conversar. Cargo de ministro é de confiança do presidente da República. A minha disposição é ajudar, é servir e ajudar o Brasil e colaborar com o governo do presidente Lula”, disse Alckmin a jornalistas durante visita a Taubaté (SP).

Em meio às especulações sobre quais cargos poderiam ser oferecidos aos deputados André Fufuca (PP) e Silvio Costa Filho (Republicanos), o MDIC surgiu como um dos possíveis alvos da reforma ministerial. Outras pastas citadas nas últimas semanas são o Desenvolvimento Social, o Esporte, Ciência e Tecnologia e Minas e Energia.

Como mostrou a coluna Radar, de VEJA, há ainda um lobby para que Lula crie um Ministério de Micro e Pequenas Empresas – que seria desmembrado a partir do ministério de Alckmin.

O governo Lula ainda debate internamente caminhos para acomodar os representantes das bancadas de deputados do PP e do Republicanos. Com o embarque de dois partidos do chamado Centrão, a ideia, defendida publicamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é consolidar uma base de apoio para votações na Casa.