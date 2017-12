Alckmin: ‘Condenação de Lula será nas urnas’

No discurso que marcará a sua escolha para assumir o comando do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fará a sua fala mais dura contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva — potencial rival nas urnas em 2018, se a Justiça permitir. Afirmará que os brasileiros “conhecem seus métodos para confundir e iludir para reinar”. O tucano dirá também que Lula “quebrou o Brasil e quer voltar à cena do crime” depois de levar 15 milhões de brasileiros ao desemprego e a “sonhos defeitos e negócios falidos”. “Lula será condenado pelas urnas e pela maior recessão da História.”

Na convenção deste sábado, Alckmin tocará ainda em um tema caro ao PSDB neste momento: as reformas que o governo Michel Temer tenta emplacar. “Já passou da hora de tirar o peso do Estado das costas do trabalhador e do empreendedor. Acreditamos em reformas, é claro. Mas reformas não devem ser um fim em si mesmo. Defendemos reformas que quebrem privilégios e beneficiem a grande maioria das pessoas”, diz trecho do discurso ao qual VEJA teve acesso.

O governador paulista, que deixará o cargo em abril para assumir a candidatura ao Palácio do Planalto, ainda pontuará sobre Lula e o PT: “Nós os derrotaremos nas urnas”.