Ala do União Brasil ensaia desembarque da candidatura de Moro ao Senado

Candidato a deputado federal pelo Paraná, o jornalista Oswaldo Eustáquio iniciou nesta semana um movimento para estimular que colegas de seu partido, o União Brasil, deixem de apoiar a candidatura do ex-juiz Sergio Moro ao Senado.

Bolsonarista fiel e preso três vezes no âmbito do inquérito das fake news, Eustáquio tem se dedicado a articular uma forma de fazer engrenar a campanha de Paulo Martins (PL) ao Senado, nome apoiado pelo presidente no estado.

“Moro tem tentado induzir o eleitor bolsonarista ao erro dizendo que tem o mesmo inimigo. Mas isso é apenas um sofisma para enganar o eleitor”, afirmou o jornalista. “Como um dos principais bolsonaristas do estado do Paraná, preciso trazer a verdade. Moro traiu o capitão, depois traiu Alvaro Dias e está na iminência de trair o partido do Paraná de forma cíclica”, acrescentou.

Eustáquio faz referência ao fato de o ex-juiz ter abandonado o Podemos, sigla de Dias, depois de a legenda não ter apoiado integralmente seu projeto presidencial. Estagnado nas pesquisas da época e sem dinheiro para concorrer, Moro decidiu tentar a sorte em outro partido. Desta vez, o União Brasil, onde o ex-juiz não conseguiu prosseguir com a ideia.

Restou a Moro tentar a disputa ao Senado, onde deve enfrentar justamente Alvaro Dias, parlamentar que costurou a ida do ex-ministro ao Podemos.

Até o momento, Eustáquio afirmou que cerca de 10 lideranças importantes do União Brasil do Paraná já aderiram ao movimento contra Moro e devem anunciar apoio à campanha de Paulo Martins.