Aécio vai exibir fala de Marina sobre baixaria do PT

Depois de quase três semanas longe do horário eleitoral, Marina Silva reaparecerá na noite desta quarta-feira no programa da campanha de Aécio Neves (PSDB). Em uma fala de dois minutos e quinze segundos, a ex-candidata, que teve 21% dos votos do primeiro turno, destacará a linha agressiva adotada pelo PT nesta eleição. A ambientalista relembrará os ataques caluniosos que sofreu no primeiro turno e falará de como esse mesmo tom belicoso está sendo agora empregado contra Aécio. Marina falará ainda sobre os compromissos assumidos pela campanha tucana que motivaram sua declaração de apoio. Entre eles, a defesa do fim da reeleição e a criação de políticas ambientais capazes de preservar recursos naturais sem impedir o crescimento econômico. O texto foi elaborado a partir de uma sugestão do marqueteiro tucano Paulo Vasconcelos e submetido ao crivo do grupo mais próximo de Marina, entre eles, Toinho Alves, seu conselheiro desde a primeira candidatura, ainda nos anos 1980, e de Nilson Oliveira, coordenador de comunicação da campanha dela. Marina Silva gravou ainda inserções que serão veiculadas nos próximos dias. (Mariana Barros e Bela Megale, de São Paulo)