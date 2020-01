Aécio Neves é submetido a cirurgia e passa Réveillon internado

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) foi submetido às pressas a uma cirurgia em Florianópolis, onde passa férias, na tarde de terça-feira 31. O parlamentar deu entrada no Hospital Baía Sul sentindo dores na região abdominal. Após exames, os médicos constataram uma inflamação do apêndice.

Aécio foi então submetido a uma operação para retirada do órgão. O procedimento, chamado apendicectomia videolaparoscópica, foi feito com a ajuda de uma microcâmera.

De acordo com o diretor técnico do hospital, Rafael Klee de Vansconcellos, e o cirurgião Jeferson José Diel, o ex-governador de Minas Gerais respondeu bem à intervenção e, após passar a noite do Réveillon internado, teve alta no início da tarde desta quarta-feira, 1º.

A assessoria de Aécio informou que o parlamentar está em casa e passa bem.

Eleito por Minas Gerais, o deputado tem passado parte do tempo entre Belo Horizonte e Florianópolis, onde a família de sua mulher, Letícia Weber, mora. De férias devido ao recesso parlamentar, o deputado decidiu passar o Ano Novo na capital catarinense.

(Com Agência Brasil)