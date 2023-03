A nova teoria da conspiração de Bolsonaro sobre o caso das joias

Em autoexílio nos Estados Unidos desde o ano passado, quando perdeu as eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro está convencido de que as revelações de que ele e a então primeira-dama Michelle foram presenteados com joias milionárias pelo governo da Arábia Saudita e não incorporaram os bens no acervo da Presidência da República fazem parte de um plano de petistas para ofuscar eventos que supostamente confeririam dividendos políticos ao ex-casal presidencial.

A divulgação de que um estojo com joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais foi apreendido pela Receita Federal na mochila do assessor do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque teria por objetivo, segundo o capitão disse a interlocutores, tirar os holofotes de sua participação na Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), prevista para o sábado 3. No caso da ex-primeira-dama, dragada para o escândalo depois de Albuquerque apontá-la como provável destinatária do mimo dos árabes, a trama teria como meta minar atos políticos que ela pretendia realizar em razão do Dia Internacional da Mulher.

A análise é compartilhada também por próceres do PL, que veem o presidente Lula colher importantes tentos políticos com episódios para além do caso das joias, como os atos golpistas de 8 de janeiro e a crise humanitária dos ianomâmis, sem qualquer tipo de contraponto porque o principal adversário político está fora do Brasil.

Bolsonaro participou da Cpac ao lado do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que chamou o brasileiro de um “homem muito popular na América do Sul” e que “conquistou todos esses políticos americanos”, mas o noticiário brasileiro de fato já estava tomado pelas revelações, feitas um dia antes de que representantes do governo do capitão haviam tentado burlar o Fisco e trazer ilegalmente ao país joias destinadas a Michelle.

A ex-primeira-dama, que havia se reunido dias antes do escândalo das joias com a cúpula do PL para definir as atividades que marcariam sua estreia como dirigente do PL Mulher, cancelou todos os eventos e foi aconselhada a submergir. Só deve voltar a aparecer em público no próximo dia 21, véspera de seu aniversário, para um ato político do partido.

Bolsonaro traçou o próprio diagnóstico sobre os impactos político-eleitorais do episódio, considerado de fácil assimilação para o eleitor comum ainda disposto a empenhar votos no espólio bolsonarista. Com a escalada de suspeitas, potencializada pela recente confirmação de que o almirante, um dos dez militares que compuseram o primeiro escalão presidencial, trazia consigo outro presente dos árabes destinado ao próprio mandatário, o ex-presidente deu ordens expressas para isolar ainda mais o antigo auxiliar. O temor imediato é que qualquer passo em falso possa ser interpretado como uma combinação de versões a ser apresentadas à Justiça.