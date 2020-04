A hora de quem está se achando vai chegar, diz Bolsonaro

Em conversa com apoiadores na frente do Palácio do Planalto na tarde deste domingo, 5, o presidente Jair Bolsonaro disse que “algo subiu na cabeça” de algumas pessoas do governo e que “a hora deles não chegou ainda não, mas vai chegar”. “Eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas. Falam pelos cotovelos”, completou.

Sem citar nomes, Bolsonaro afirmou que “não tem medo de usar a caneta” e que pretende usá-la para o “bem do Brasil”.

O presidente da República vive uma crise com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre como o governo deve combater a pandemia do coronavírus. Durante a semana, Bolsonaro chegou a dizer, em entrevista a uma emissora de rádio, que faltava humildade a Mandetta.

A coluna Radar revelou um tenso diálogo entre os dois por telefone na última quinta-feira, 2. Durante a ligação, o presidente teria dito ao ministro da Saúde que ele deveria pedir demissão e deixar o governo. Mandetta rebateu de pronto: “O senhor que me demita, presidente”. E recomendou ao presidente que ele se responsabilizasse sozinho pelas mortes causadas pelo coronavírus, que já infectou 11.130 brasileiros e matou 486 pessoas.