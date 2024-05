A estratégia de Lula para São Bernardo: ‘um petista diferenciado’

Na tentativa de contornar a crescente rejeição ao partido após a Operação Lava Jato, atrair votos de outros espectros políticos e vencer as eleições em São Bernardo do Campo (SP), o PT conta com a ajuda de Lula para definir um nome capaz de recuperar a hegemonia política na cidade. Desde 2023, o presidente participa ativamente desse processo. Para ele, retomar comando do município, considerado como a meca do PT , é mais que uma simples questão política. É questão de honra.

O PT governou São Bernardo do Campo, cidade de 810 mil habitantes da região metropolitana de São Paulo, por 24 anos. A última vez foi de 2008 a 2016, com o sindicalista e ex-deputado Luiz Marinho, hoje ministro do Trabalho. Em 2016, depois dos escândalos de corrupção da Lava-Jato, o PSDB rompeu o ciclo, elegendo o tucano Orlando Morando por dois mandatos consecutivos.

Ao contrário do que desejam alguns petistas, Lula escalou para a missão o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Irmão do ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, é empresário, não tem sua história ligada ao sindicalismo e nem a movimentos sociais, além de ser evangélico — um ativo considerado fundamental pelo presidente.

“Tenho um perfil diferenciado dentro do partido. Nas últimas eleições, mesmo as pessoas que não gostam do PT votaram em mim para deputado estadual”, afirmou o pré-candidato petista à VEJA.

As pesquisas mais recentes divulgadas mostram que o PT , mesmo concorrendo com um “petista diferenciado”, deve enfrentar dificuldades em São Bernardo. Um levantamento publicado pelo Instituto Paraná Pesquisas em fevereiro mostrou o deputado federal Alex Manente (Cidadania) na liderança, com 37% das intenções de voto, seguido pelo também deputado Marcelo Lima (21,8%). Luiz Fernando apareceu apenas em terceiro lugar (9,9%).

O PT acredita que o apoio explícito do presidente será capaz de reverter essa situação desfavorável do candidato do partido. O problema é que a popularidade de Lula em sua “terra natal” também já não é mais a mesma.

Lula, ressalte-se, nasceu em Garanhuns (PE).