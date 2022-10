A dancinha de Michelle Bolsonaro e Neymar

Atualizado em 1 out 2022, 17h01 - Publicado em 1 out 2022, 16h47

Por Cilene Pereira Atualizado em 1 out 2022, 17h01 - Publicado em 1 out 2022, 16h47

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, postou em suas redes sociais neste sábado, 1, vídeo no qual aparece dançando ao ritmo de um dos jingles da campanha do marido, Jair Bolsonaro, à reeleição para a presidência da República. Na tela, ela divide a coreografia com o jogador Neymar, que divulgou a mesma dancinha na quinta-feira, 29, ao anunciar seu apoio ao presidente.

No início da campanha, apoiadores de Bolsonaro fizeram para pressão para que a primeira-dama participasse mais ativamente da busca de votos para o presidente. A ideia da publicação da coreografia de Michelle faz parte da estratégia de aproximar a candidatura de Bolsonaro das mulheres e dos jovens.

Repercussão negativa

Assim que Neymar postou o vídeo no qual faz a dança e anuncia o apoio a Bolsonaro, choveram críticas sobre o jogador. Um dos argumentos foi o de que o presidente pouco investiu no esporte.

Continua após a publicidade

Além disso, insinuou-se que o posicionamento público do jogador seria uma retribuição pela relação próxima que mantém com a família Bolsonaro, tão próxima que permitiu a Neymar pedir ajuda do presidente em um processo no qual ele é cobrado por dívidas com a Receita Federal.

Em 2019, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, foi recebido por Paulo Guedes, ministro da Economia, para tratar do assunto.

Inicialmente, a dívida era de 188 milhões de reais, mas acabou caindo para oito milhões após julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

O processo continua correndo.