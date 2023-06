A contradição do ex-diretor da PRF na CPMI de 8 de Janeiro

Dados fornecidos pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI) expõem uma contradição no depoimento prestado pelo ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques na CPMI dos atos 8 do Janeiro. Segundo a entidade, a região com o maior número de linhas de ônibus é o Sudeste, responsáveis por transportar 16,7 milhões de passageiros durante 2022.

Primeiro depoente da comissão, Vasques afirmou que sua gestão na PRF é alvo de injustiça e negou ter atuado para prejudicar eleitores de Lula, então candidato a presidente, a irem às urnas no segundo turno das eleições do ano passado. Ele foi convocado para explicar o motivo das fiscalizações em rodovias federais realizadas pela corporação na época, em especial na região Nordeste, considerada o maior reduto eleitoral petista. A suspeita é de que a ação da PRF tinha o objetivo de dificultar a chegada dos eleitores às respectivas seções eleitorais e, assim, beneficiar Jair Bolsonaro, que indicou Vasques para o cargo.

Aos parlamentares, Vasques disse que as operações aconteceram na região por ser onde há a maior estrutura da polícia, o maior número de estradas federais e a maior frota de ônibus. “É no Nordeste brasileiro que temos nove estados, nove superintendências. Temos a maior estrutura da PRF no Brasil, a maior quantidade de unidades da PRF. É lá que está lotado o maior efetivo da instituição e lá está a maior malha viária de rodovias federais. O maior número de acidentes e a maior frota de ônibus no Brasil”, afirmou o ex-diretor.

De acordo com o levantamento da ABRATI, o Brasil registrou, em 2022, 341 empresas habilitadas para fazer transporte de passageiros. Mais de 220 delas operam nas 4.217 linhas espalhadas pelo País. A região Sudeste possui 43,3% dessas linhas. Já o Nordeste, ao contrário do que disse Vasques, apenas 15,4%.