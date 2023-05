A conspiração contra Lula que teria o envolvimento da CIA

O ex-tesoureiro Delúbio Soares, que participou ativamente de campanhas eleitorais que levaram Lula à Presidência da República em 2003, está rodando o país para divulgar sua mais recente criação. Condenado e preso por corrupção, ele escreveu um livro no qual reescreve a história de dois escândalos ocorridos nos governos do PT: o mensalão e o petrolão.

Delúbio Soares: Réu sem Crime é um misto de ficção e realidade — na verdade, mais ficção do que realidade. O ex-tesoureiro, assim como muitos petistas flagrados em corrupção, tenta moldar sua biografia. Ele foi condenado a seis anos de prisão no processo do mensalão, apontado como artífice de um esquema que subornava parlamentares no Congresso.

No livro, diz que tudo foi “mentira”, “um falso escândalo” produzido pela “mídia golpista” com o apoio de

“setores reacionários” da sociedade contra “o governo popular e democrático de Lula”. A conspirata contaria com a leniência dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Delúbio também foi condenado à prisão por corrupção na Lava-Jato. De novo, tudo teria sido produto de um golpe com os mesmos objetivos. A ação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, segundo ele, dessa vez foi “concebida no exterior” para “anular a existência política de Lula”. Os petistas dizem que a CIA estaria envolvida no plano.

Para divulgar essas histórias fantásticas, nos últimos dois meses Delúbio participou de palestras na sede nacional do PT, em sindicatos e diversas cidades de Goiás, Paraná e São Paulo. Durante os encontros, distribui cópia de seu livro. No último deles, estava acompanhado de João Vaccari Neto, seu sucessor na tesouraria do partido, também condenado, preso por corrupção e adepto das mesmas teorias amalucadas.