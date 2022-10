A barreira que impede a aproximação de Lula com o agronegócio

Lula buscou ao longo da campanha conquistar apoio político e financeiro dos empresários do agronegócio. Como mostrou VEJA em outubro, um dos entraves é a aliança histórica que o PT mantém com o MST. Para tentar romper o bloqueio, o ex-presidente chegou a escalar Geraldo Alckmin, o candidato a vice, para conversar com os empresários do setor em busca de uma aproximação.

O resultado do primeiro turno mostrou que Bolsonaro saiu-se vitorioso nos estados onde o agronegócio tem maior influência. Os números do Tribunal Superior Eleitoral sobre arrecadação de campanha também revelam que o projeto de Lula não rendeu os dividendos esperados.

Na declaração de financiadores do ex-presidente não aparece nenhuma cifra relevante oriunda de produtores rurais. Bolsonaro, ao contrário, recebeu doações milionárias. Até a última sexta-feira, a campanha do presidente já havia contabilizado 105 milhões de reais em contribuições — parte delas de pessoas físicas ligadas ao agronegócio. Lula, por sua vez, declarou ter recebido 126 milhões de reais — recursos oriundos em sua quase totalidade dos cofres do PT e do PSB.

A dificuldade do ex-presidente em contar com o apoio político e financeiro dos produtores rurais reside no fato de os governos petistas terem marchado ao lado do MST, movimento que se notabilizou por invadir e depredar fazendas, quase nunca de maneira pacífica. No governo Bolsonaro, as ocupações praticamente desapareceram. No imaginário dos ruralistas, a eleição de Lula significa a volta do MST.

Em um podcast divulgado nas páginas do movimento em setembro, João Pedro Stedile anunciou que a vitória do petista vai representar o retorno das mobilizações. “É quando a classe trabalhadora recupera a iniciativa na luta de classes, então ela passa a atuar na defesa de seus direitos da mínima forma, fazendo greves, fazendo ocupações de terra, ocupações de terreno, mobilizações, como foi naquele grande período de 78 a 99”, disse.