A artilharia contra o líder do governo na Câmara

Não é só o ministro responsável pela articulação política, Alexandre Padilha, que virou alvo de críticas dos deputados em razão da falta de cumprimento de acordos. Nos últimos dias, cresceram os petardos também contra o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Guimarães tem a função de fazer a ponte entre o Planalto e os deputados, mas parlamentares reclamam que o petista não tem sido capaz de manter a relação afinada. Em críticas diversas, dizem que o deputado está “ultrapassado”, só consegue conversar com o PT e não tem credibilidade para tocar as negociações sobre a liberação de cargos e emendas.

Na prática, defendem a mudança no posto por um nome que não seja do partido do presidente da República e que consiga gerenciar com o Planalto as demandas dos deputados.

O desgaste do líder ficou evidente durante a votação do projeto que derrubou trechos do decreto de Lula que regulamenta o marco legal do saneamento. No plenário, Guimarães tentou, sem sucesso, evitar a aprovação da medida. Dizia ter “repulsa” ao comportamento dos deputados governistas, que insistiam em derrotar o Planalto, e saber “o que está por trás disso”.

“Na vida política é assim: tudo tem ônus e bônus”, disse Guimarães, o que foi recebido como uma ameaça – e não melhorou em nada o clima pouco amistoso com ele.