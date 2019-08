10 imagens de satélite que mostram o avanço do desmatamento em 2019

Quando fez coro presidente Jair Bolsonaro (PSL) nos ataques ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que constatou um aumento no número de desmatamentos na Amazônia nos últimos meses, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles colocou em xeque a eficiência do sistema Deter, que emite alertas diários de desmatamento para orientar ações de fiscalização. O chefe da pasta considera a plataforma imprecisa e anunciou a abertura de licitação para um serviço privado que considera mais eficaz.

Ponderações do ministro à parte, uma plataforma criada por uma rede formada por universidades, empresas de tecnologia e entidades ambientais já confirma os efeitos detectados pelo Inpe e contra os quais os presidente e seu ministro se insurgiram. Lançada no mês passado, a MapBiomas cruza os alertas de satélite com informações fundiárias e dos órgãos de fiscalização e os refina com imagens em maior resolução, fornecidas pela Planet — a mesma que foi elogiada por Salles em entrevista a VEJA. Visto de cima, o resultado dá feições ainda mais dramáticos do que os números que o presidente chamou de “mentirosos”.

Somente entre janeiro e março deste ano, o sistema cruzou mais de 2.307 alertas com dados fundiários, em uma área que cobre pelo menos 59 mil hectares em todo o país. Mais de 95% não tinham autorização ou estão em situação ilegal, por afetarem áreas de reserva legal ou de preservação permanente. Coordenador da plataforma, o engenheiro florestal Tasso Azevedo explica que o número é preocupante por uma particularidade climática, em especial na Amazônia: no início do ano, há tradicionalmente menos desmatamentos por causa do tempo mais úmido e a alta nebulosidade dificulta a captação de imagens. A tendência, portanto, é piorar.

Ele explica que os sinais emitidos pelo governo Bolsonaro, que vai da desautorização dos órgãos de controle à intenção de reduzir as unidade de conservação, tendem a favorecem este cenário. “Desmatar é uma atividade cara e que se torna mais ou menos frequente de acordo com o risco de ser penalizado por uma ilegalidade. No momento vive se tornou uma aposta de baixo risco diante da certeza da impunidade”. Reportagem de VEJA mostra que a política ambiental de Bolsonaro prejudica não só a imagem do país, mas também podem gerar perdas na economia.

Arraste as setas para os lados para ver os maiores desmatamentos sem autorização de 2019, segundo a MapBiomas

Localização:

Área desmatada:

Equivale a:

Bioma:

Bacia hidrográfica:

O que afeta? Rio Sono (TO)

493,67 hectares

457 campos de futebol

Cerrado

Rio Tocantins

Reserva legal, área de preservação permanente e nascente

O que afeta? Marcelândia (MT)

465,95 hectares

431 camppos de futebol

Amazônia

Rio Tapajós

Reserva legal, área de preservação permanente e área com embargo (não pode ser utilizada em razão de uma penalidade anterior)

O que afeta? Barreiras (BA)

406,91 hectares

377 campos de futebol

Cerrado

Rio São Francisco

Área de preservação permanente

O que afeta? Gaúcha do Norte (MT)

368,92 hectares

342 campos de futebol

Cerrado

Rio Xingu

Área de preservação permanente

O que afeta? Gaúcha do Norte (MT)

Canarana-MT

364,94 hectares

338 campos de futebol

Amazonia

Rio Xingu

Reserva legal

O que afeta? Água Boa (MT)

336,19 hectares

311 campos de futebol

Cerrado

Rio Araguaia

Área de preservação permanente

O que afeta? Sapezal (MT)

280,74 hectares

260 campos de futebol

Cerrado

Rio Tapajós

Reserva legal e área de preservação permanente

O que afeta? Corumbá (MS)

228,87 hectares

212 campos de futebol

Pantanal

Rio Taquari

Área de preservação permanente

O que afeta? Canarana-MT

217,68 hectares

202 campos de futebol

Amazonia

Rio Xingu

Reserva legal

O que afeta? Gaúcha do Norte-MT

205,70 hectares

190 campos de futebol

Cerrado

Rio Xingu

Reserva legal e área de preservação permanente