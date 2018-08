Fernando Haddad acha que vai virar presidente porque será apoiado por Lula. Essa fantasia confirma que: Embora ateu, Haddad acredita em milagres. E a cada eleição, Haddad esquece o que aconteceu na eleição anterior.

Em 2016, ao tentar reeleger-se com o apoio de Lula, o então prefeito de São Paulo naufragou já no primeiro turno.

Com a descoberta do maior esquema corrupto da história, Haddad vai afundar de novo sem chances de escapar do afogamento.

