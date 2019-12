Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Retrospectiva VEJA Mundo 00:00 16:46



O ano de 2019 foi bem conturbado em todas as regiões do planeta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, termina o ano com o impeachment aprovado na Câmara.

Na América Latina, novos governos na Argentina e no Uruguai, além de muitos protestos no Chile, no Equador e na Bolívia. Além da crise na Venezuela.

Pela Europa, o Brexit agitou 2019 e deve seguir sendo o principal assunto em 2020. Além de alguns governantes do velho continente que entraram em atrito com o governo Bolsonaro, especialmente por causa do meio ambiente.

Thomaz Molina e Denise Chrispim conversam sobre os principais fatos do mundo na terceira parte da retrospectiva 2019 de VEJA.

Até o dia 31/12, teremos um episódio por dia contando como foi o ano nas mais diversas áreas. Você também pode ouvir pelo Google Assistente, usando o comando “ouvir retrospectiva”.