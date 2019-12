Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Retrospectiva VEJA Expectativa 2020 00:00 11:44



O ano novo promete ser bem movimentado. No Brasil, as eleições municipais em outubro devem pautar as decisões na política e até na economia, que entra o ano na expectativa pelas reformas tributária e administrativa. Pelo mundo, destaque para os Estados Unidos, que vão ter uma eleição presidencial que promete ser bem disputada.

No esporte, os Jogos Olímpicos de Tóquio e a disputa da Copa Libertadores, que terá os quatro grandes paulistas juntos pela primeira vez na história, são os eventos mais aguardados.

Thomaz Molina, Daniel Hessel Teich e Alexandre Senechal conversam sobre as perspectivas para 2020 na sexta e última parte da retrospectiva 2019 de VEJA.

Você também pode ouvir pelo Google Assistente, usando o comando “ouvir retrospectiva”.