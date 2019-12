Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Retrospectiva VEJA Economia 00:00 7:12



O primeiro ano do governo Bolsonaro na Economia teve uma pauta fundamental: a reforma da Previdência. A proposta foi aprovada depois de muito tempo em tramitação e não exatamente da maneira como o governo queria. Mas ela é tida como o primeiro grande sucesso da gestão Bolsonaro.

E, claro, a reforma também causou um certo otimismo no mercado financeiro, que bateu alguns recordes no ano e deixou uma expectativa grande para o que vem em 2020. Junto com os índices da bolsa, o dólar também subiu.

Pelo mundo, o mais importante foi o acordo entre União Europeia e Mercosul. Só que esse ainda sofre um pouco com as caneladas diplomáticas do atual governo brasileiro.

Thomaz Molina e Alessandra Kianek comentam os principais fatos da economia na segunda parte da retrospectiva 2019 de VEJA.

Publicidade

Até o dia 31/12, teremos um episódio por dia contando como foi o ano nas mais diversas áreas. Você também pode ouvir pelo Google Assistente, usando o comando “ouvir retrospectiva”.