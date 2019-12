Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Retrospectiva VEJA Cultura 00:00 9:01



O ano de 2019 para a Cultura foi, no mínimo, conturbado. Logo que assumiu o governo, o presidente Jair Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura e criou a Secretaria Especial da Cultura. O órgão foi incorporado ao Ministério da Cidadania e depois transferido para o Ministério do Turismo. E muitos outros órgãos ligados ao setor passaram por mudanças ao longo do ano, como a troca de comando na Secretaria do Audiovisual, no Iphan e na Fundação Palmares. Essas medidas geraram muitas críticas ao governo federal.

Nos cinemas, muitos destaques. Coringa e a atuação primorosa de Joaquin Phoenix no papel principal, além do último capítulo da saga Star Wars devem arrebatar boa parte dos prêmios no começo do ano.

Na música, o grande destaque foi a cantora Lizzo, que atingiu a fama internacional com sua voz marcante.

Mas 2019 também teve muitas perdas na área: João Gilberto, Beth Carvalho, Gugu Liberato, Ricardo Boechat e muitos outros nos deixaram neste ano.

Publicidade

Thomaz Molina e Marcelo Marthe conversam sobre os principais fatos da cultura na quinta parte da retrospectiva 2019 de VEJA.

Até o dia 31/12, teremos um episódio por dia contando como foi o ano nas mais diversas áreas. Você também pode ouvir pelo Google Assistente, usando o comando “ouvir retrospectiva”.